"Não tenciono regressar": João Rendeiro em fuga à justiça portuguesa e recusa voltar ao País

O ex-presidente do BPP, João Rendeiro, que estava em Londres, tem três dias para regressar a Portugal e apresentar-se em tribunal, por ordem da juíza que o condenou a dez anos de prisão por branqueamento de capitais e fraude fiscal.No entanto, segundo apurou o, Rendeiro já estará no Brasil, país onde tem negócios e amigos como é o caso do ex-patrão da Ongoing, Nuno Vasconcellos, ou Paulo Guichard, seu ex-colega na administração do BPP.Leia a notícia completa no