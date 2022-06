Nasceu a bebé abençoada por Marcelo. CM falou com a mãe da pequena Leonor

Presidente beija barriga de Marina Dias na noite de Santo António. Cinco dias depois, grávida dá à luz uma menina.

Leonor Dias Vicente nasceu abençoada com dois beijinhos que recebeu do Presidente da República quando ainda estava no ventre da mãe, na noite de Santo António, dia 12, em Lisboa. Cinco dias depois, na passada sexta-feira, Marina Dias, de 36 anos, deu à luz uma menina com 3,320 kg e 48 cm de comprimento.

