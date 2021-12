Natal arruinado em Salvaterra de Magos pelo mau tempo

Moradores e proprietários choram milhares de euros de prejuízos após tornado deixar rasto de destruição.

Os ventos fortes que se fizeram sentir na véspera de Natal na zona de Salvaterra de Magos causaram quedas de árvores e provocaram danos em estruturas, habitações e viaturas. Apesar de não haver registo de feridos nem desalojados, os prejuízos materiais estimados são avultados, na ordem dos vários milhares de euros.

Este sábado, o Ministério da Agricultura anunciou que está a proceder ao "levantamento dos prejuízos" e que posteriormente serão avaliadas as "medidas a adotar". "Até ao momento, apenas um produtor reportou prejuízos", acrescentou fonte ministerial, que apelou às vítimas do mau tempo que reportem as perdas.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, "o fenómeno de ventos extremos" ocorreu às 14h57 e atingiu uma zona extensa, entre Foros de Salvaterra e Glória do Ribatejo. Os ventos derrubaram cerca de 60 árvores em terrenos agrícolas e na via pública, e entre as viaturas danificadas estão dois carros da GNR, o edifício da Brisa, na A13, uma estufa e o pombal de Joaquim Ferreira, que, emocionado, lamentava a sorte dos seus 150 pombos.

Ao

, o IPMA diz ser prematuro descrever a tempestade como um tornado. "Só depois de juntarmos toda a informação é que poderemos classificar o fenómeno que ocorreu em Salvaterra de Magos".