NATO envia mais quatro grupos de combate para reforçar apoio militar à Ucrânia

A NATO vai reforçar o apoio militar à Ucrânia com quatro novos grupos de defesa posicionados na Bulgária, na Roménia, Hungria e Eslováquia.O objetivo passa por reforçar o apoio terrestre e através de sistemas anti-tanque, aviões e navios, numa resposta ao pedido do presidente Zelensky que apelou a um maior apoio militar à Ucrânia no combate com as tropas russas.

À saída da cimeira desta quinta-feira em Bruxelas, o primeiro-ministro português, António Costa, afirmou que a Rússia sofreu duas derrotas na invasão à Ucrânia, nomeadamente a capacidade de resistência dos ucranianos e o facto de Putin "ter dado uma nova vida à NATO".