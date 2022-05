NATO precisa de compreender as preocupações sobre a segurança da Turquia, diz Erdogan

Presidente turco considerou "um erro" a adesão da Suécia e da Finlândia à Aliança.

O Presidente da Turquia Tayyip Erdogan disse esta quarta-feira que esperava que os aliados da NATO compreendessem as preocupações do país em matéria de segurança, depois de na semana passada ter dito que não iria encarar de forma positiva as candidaturas da Suécia e da Finlândia de adesão à aliança.

Num discurso aos legisladores do seu Partido AK, líder na Turquia, Erdogan reiterou que as delegações sueca e finlandesa não se deviam preocupar em vir à Turquia, acrescentando que a Suécia não devia esperar que a Turquia aprovasse a sua candidatura à NATO sem relembrar os "terroristas".



Na sexta-feira, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan considerou "um erro" a entrada dos dois países na NATO, acusando a Suécia e a Finlândia de "albergarem terroristas do PKK", o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, considerado organização terrorista por Ancara, mas também pela União Europeia e pelos Estados Unidos da América.



Foi a primeira voz dissonante no seio dos 30 aliados a propósito desta matéria.