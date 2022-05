Naufrágio na Tunísia faz um morto. Há mais de 70 desaparecidos

Embarcação tinha partido das praias de Zawara, na Líbia, e afundado ao largo da costa de Sfax.

75 pessoas estão desaparecidas depois de um barco cheio de migrantes ter afundado ao largo da Tunísia, esta quarta-feira, disse a Organização Internacional para as Migrações, à medida que os números que arriscam a perigosa travessia para a Europa aumentam.Um oficial de segurança tunisino disse à Reuters que a guarda costeira tinha recuperado um corpo enquanto continuam a procurar por 75 desaparecidos.A OIM disse que 24 pessoas já foram resgatadas. O barco partiu das praias de Zawara, na Líbia, e afundou ao largo da costa de Sfax.Nos últimos meses, dezenas de pessoas afogaram-se ao largo da costa tunisina, com um aumento da frequência das tentativas de travessia da Tunísia e da Líbia em direcção a Itália.Centenas de milhares de pessoas fizeram a perigosa travessia do Mediterrâneo nos últimos anos.