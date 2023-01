Navio de carga encalha no canal de Suez

Empresa disse que as rebocadoras do Canal de Suez estão a tentar desencalhar a embarcação.

Um navio de carga encalhou esta segunda-feira no canal de Suez, disse a Leth Agencies, uma empresa que presta serviços no canal que atravessa o Egito, uma das rotas marítimas mais movimentadas do comércio mundial.

A Leth Agencies disse que a embarcação MV Glory encalhou perto da cidade de Qantara, no lado oeste do canal do Suez, na província de Ismailia, no noroeste do Egito.

A empresa disse que as rebocadoras do Canal de Suez estão a tentar desencalhar a embarcação. O navio é um navio graneleiro com bandeira das Ilhas Marshall, dados dos rastreadores VesselFinder e MarineTraffic mostraram.

A Autoridade de Gestão do Canal de Suez ainda não comentou o incidente.

Partes do Egito, incluindo as províncias do norte, foram afetadas pelo mau tempo no domingo.

O Centro de Coordenação Conjunto, sediado em Istambul, responsável pela supervisão das exportações de cereais ucranianos, o MV Glory transporta mais de 65 mil toneladas de milho da Ucrânia com destino à China.

Dados de satélite analisados pela agência de notícias Associated Press mostram a localização do MV Glory numa secção de pista única do canal de Suez, a sul de Port Said, no mar Mediterrâneo.

Em março de 2021, o Ever Given, um navio porta-contentores de quase 200 mil toneladas, encalhou na margem leste do canal durante uma tempestade de areia.

O navio bloqueou durante seis dias a principal rota de tráfego entre a Europa e a Ásia, onde passa cerca de 10% do comércio marítimo mundial.

A operação de resgate custou a vida de um agente da Autoridade de Gestão do Canal de Suez.

Em maio, o Presidente egípcio, Abdel Fattah el-Sisi, aprovou um plano para ampliar e aprofundar ainda mais a parte sul do canal em que o navio ficou preso.

De acordo com a operadora, o Egito perdeu até 15 milhões de dólares (14 milhões de euros) por dia devido ao bloqueio, enquanto as seguradoras estimaram em milhares de milhões de dólares as perdas diárias para o comércio marítimo mundial.

Em julho, o canal de Suez anunciou um lucro recorde de sete mil milhões de dólares (6,6 mil milhões de euros) no ano fiscal de 2021-2022, depois de aumentar repetidamente as taxas de trânsito de navios.