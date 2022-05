Necessidade de estar perto da família decisiva para Sérgio Conceição ficar no FC Porto

A necessidade de estar mais perto da família poderá ser decisiva para Sérgio Conceição continuar no FC Porto e cumprir os dois anos de contrato, depois da conquista do título de campeão.Segundo oapurou, Conceição hipervaloriza a união da família. Com cinco filhos, o técnico faz questão de manter a proximidade com todos.

Todos os detalhes no Correio da Manhã