Nelson Veríssimo diz que "importava que os dois perdessem" sobre clássico FC Porto-Sporting

Técnico das águias quer equipa centrada no jogo frente ao Santa Clara, no próximo sábado.

O treinador do Benfica disse esta sexta-feira que o que "importava" para os 'encarnados' no FC Porto-Sporting, da I Liga de futebol, era que ambos perdessem, mas quer a sua equipa centrada apenas em vencer o Santa Clara.

"O que importava para nós, Benfica, era que os dois perdessem. Nessa impossibilidade, aquilo que temos de nos centrar é na importância do jogo de amanhã [sábado] e em conquistar os três pontos para dar sequência à vitória que tivemos em Tondela", atirou Nelson Veríssimo, em conferência de imprensa, no Seixal.

O técnico foi questionado sobre o 'clássico' na antevisão do encontro de sábado e, indiferente ao jogo desta sexta-feira, no Estádio do Dragão, preferiu focar o discurso na sua equipa, aproveitando para lembrar que, apesar da boa resposta dada frente ao Tondela, ainda há "coisas para ser melhoradas" na sua equipa.

"Se no passado nem tudo estava errado quando os resultados não apareciam, da mesma forma, agora, com o jogo com o Tondela, para além do resultado e da exibição, nem tudo está certo. Temos de ter consciência de que há coisas no processo de evolução da equipa que têm de ser melhoradas, tanto no aspeto ofensivo como defensivo", lembrou o treinador.

Até porque o Benfica vai defrontar "um Santa Clara com qualidade" e não pode "esquecer dos confrontos que tiveram com os rivais diretos", dos quais "saíram vitoriosos", nomeadamente frente ao Sporting (3-2), no campeonato, e frente ao FC Porto (3-1) na Taça da Liga.

"As equipas do Mário Silva, normalmente, gostam de gerir o jogo com posse de bola. Portanto, esperamos um jogo com um índice de dificuldade grande, porque também reconhecemos qualidade coletiva e individual ao Santa Clara", analisou Veríssimo.

Sobre a sua equipa, e apesar de não gostar de "individualizar", porque acredita "muito no coletivo e na força da equipa", o técnico dos lisboetas admitiu que Darwin Núñez "é um dos bons valores da Liga e, em particular do Benfica", além de elogiar a melhoria de rendimento de Everton 'Cebolinha'.

O técnico não garantiu que o avançado não vá regressar ao Brasil, uma vez que "a partir do momento em que haja um mercado aberto e um clube interessado no jogador e que bata a cláusula de rescisão, não há muito a fazer", mas frisou que conta com a qualidade do internacional 'canarinho'.

"Claro que é um jogador que nós contamos, que tem vindo a subir de rendimento e tem demonstrado nos últimos jogos a sua qualidade e que fez bem a estrutura do Benfica em ir buscá-lo ao Brasil. O que apraz salientar é que tem crescido de rendimento e quando os nossos jogadores crescem individualmente, a equipa também fica mais forte coletivamente", elogiou o treinador.

O Benfica recebe o Santa Clara no sábado, às 18:00, em partida da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio da Luz, com arbitragem de Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Quando subir ao relvado, a equipa de Nelson Veríssimo já irá saber o resultado do encontro de esta sexta-feira, entre FC Porto e Sporting, que lhe permitirá aproximar-se de um ou até mesmo dos dois rivais na classificação do campeonato, dependendo do desfecho do 'clássico'.