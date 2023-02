Nem pulseira eletrónica trava morte de mulher às mãos do ‘ex’ em Gondomar

Agressor já tinha sido condenado por violência doméstica cometida sobre Carla Dias e nunca aceitou a separação.

A morte de Carla Dias, em Gondomar, ocorreu, esta quarta-feira, de forma violenta, num contexto de violência doméstica. A mulher, de 43 anos, foi esfaqueada até à morte pelo ex-companheiro, no local onde trabalhava como empregada de limpeza.Agressor e vítima eram casados, mas já viviam separados há algum tempo. O agressor usa pulseira eletrónica na sequência de uma condenação por violência doméstica cometida sobre Carla Dias e nunca aceitou a separação. O homem escapou do local, mas acabou por se entregar, ao fim da manhã, na esquadra da PSP de Gaia.Saiba mais no site do Correio da Manhã