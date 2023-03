Neymar fora dos relvados até ao fim da temporada devido a operação ao tornozelo

"Neymar Jr teve vários episódios de instabilidade do tornozelo direito nos últimos anos. Após a última entorse, a equipa médica do Paris Saint-Germain recomendou uma operação, a fim de evitar um grande risco de recorrência.(..) A cirurgia será realizada nos próximos dias no Hospital Aspetar, em Doha", pode ler-se no comunicado daquele clube de futebol.