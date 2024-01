Nikki Haley recebe todos os votos da região de New Hampshire que vota para as primárias à meia-noite

Dos seis eleitores registados, quatro eram republicanos e dois eram independentes.

Uma pequena cidade à parte do estado de New Hampshire, nos EUA, foi a única região do Condado de Granite a realizar uma votação à meia-noite para as eleições primárias de terça-feira e todos os seis eleitores registados votaram na ex-embaixadora dos Estados Unidos da América na ONU, Nikky Haley, segundo avança a Fox News.

Duas das outras comunidades que geralmente votam primeiro no estado, optaram por não participar na votação da meia-noite deste ano, uma tradição que é feita desde 1960, assim Millsfield irá apenas votar nas primárias durante esta terça-feira.

"A nossa população está a envelhecer em Millsfield, e levantarmo-nos à meia-noite para ir votar está a tornar-se cada vez mais difícil para a nossa população", disse o funcionário eleitoral de Millsfield, Shawn Cote.

Os boletins de voto em New Hampshire não incluem o Presidente Biden, pois não se candidatou às primárias, uma vez que, New Hampshire agendou as primárias democratas do presidente antes da Carolina do Sul, onde o Comité Nacional Democrata queria realizar as primeiras primárias do partido nestas eleições devido à sua população mais diversificada.

Ainda assim, os democratas de Hampshire estão a promover uma campanha para eleger Joe Biden.