Noitadas e iates: As férias de Cristina Ferreira em Ibiza

Nem as férias param Cristina Ferreira. O período de descanso da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI começou com uma semana no Sul de Itália, seguiram-se as tradicionais férias em família em Vila Nova de Milfontes (Odemira) e, entretanto, já fez as malas e juntou-se aos amigos a bordo de um iate de luxo em Ibiza.Leia toda a história no Correio da Manhã