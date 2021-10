Noite da libertação marcada por filas e pela reabertura das pistas de dança

Os bares e discotecas reabriram esta sexta-feira à noite após o alívio das restrições impostas no País no último ano e meio, naquela que foi apelidada como a noite da libertação.

No interior dos estabelecimentos, apenas os funcionários têm de utilizar máscara, mas continua a ser obrigatório apresentar o certificado digital de vacinação ou um teste negativo contra a Covid-19.esteve em bares e discotecas de Norte a Sul do País onde testemunhou a alegria e as saudades daqueles que aproveitaram a 'noite da libertação'.Na capital, foi possível voltar a dançar nos bares e discotecas do Bairro Alto. Os estabelecimentos começaram a encher ainda antes das 23h00. Os jovens mostraram-se expectantes para uma noite "divertida" e sem restrições. "É bom celebrar a liberdade", disseram ao