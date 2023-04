'Noite das Estrelas': Novo programa da CMTV apresentado por Maya e Rui Oliveira estreia-se na segunda-feira

Formato é apresentado por Maya e Rui Oliveira e conta com um painel de comentadores de luxo.

É já na segunda-feira, dia 10 de abril, que estreia o novo programa da CMTV: ‘Noite das Estrelas’. Com Maya e Rui Oliveira como apresentadores e com uma equipa de comentadores de luxo (Quintino Aires, Daniel Nascimento, Adriano Silva Martins e Teresa Guilherme), o formato - em antena a partir da meia-noite e meia - promete abordar o social de uma forma sincera e informativa."Vamos tratar no programa todas as notícias da mesma forma que tratamos todas as outras matérias da atualidade, com comentários polémicos, ácidos quando têm de ser ácidos, menos simpáticos quando têm de ser menos simpáticos. Vai valer a pena estar acordado até mais tarde", revela Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial do CM e da CMTV, que acrescenta: "Este programa tem o mesmo ADN da CMTV e do CM, que é a liberdade."As expectativas são muito altas e Maya é o espelho desse otimismo. "Vamos dar o nosso melhor para que este programa seja líder. Espero que o público retribua", diz a apresentadora. Já Rui Oliveira estreia-se como apresentador no ‘Noite das Estrelas’ e o nervosismo é algo a que não consegue escapar. "É um novo desafio para mim. Se me fizeram o convite é porque acharam que eu teria algum talento para isto. Vamos ser os melhores", reforçou, radiante, o apresentador do formato.A apresentação do programa decorreu esta terça-feira, no Mome, em Lisboa. Foram várias as caras conhecidas que apareceram no evento para darem o seu apoio, entre eles Toy. "Gosto muito da Maya e para mim é um prazer estar aqui. Tenho a expectativa muito alta", revelou o popular cantor.