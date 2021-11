Nome da empresa do Facebook vai mudar

O Facebook anunciou esta quinta-feira que vai mudar o nome da empresa-mãe para Meta. A mudança de nome foi revelada

na conferência de realidade virtual e aumentada do Facebook Connect e um reflexo da crescente aposta da empresa no metaverso.A rede social ficará com o mesmo nome, já que a alteração é apenas na empresa-mãe. A Google fez a mesma coisa em 2005, quando se reorganizou com a holding Alphabet.

A mudança é um reflexo da aposta crescente da empresa no metaverso. O CEO Mark Zuckerbeg já tinha anunciado intenções de investir fortemente em realidade virtual e realidade aumentada, especialmente com a Oculus. Em julho, a empresa anunciou que ia contratar uma equipa especializada para trabalhar no metaverso."Hoje somos vistos como uma empresa de redes sociais, mas no nosso ADN somos uma empresa que desenvolve tecnologia para conectar pessoas, e o metaverso é a próxima fronteira, assim como as redes sociais eram quando começámos", disse Zuckerberg. "Acreditamos que o metaverso será o sucessor da internet móvel".Além da mudança de estratégia, o Facebook tem estado envolto numa onda de críticas, desde logo quando a ex-funcionária da empresa Frances Haugen divulgou vários documentos internos e expôs as problemáticas relações da rede social com temas como segurança e discursos de ódio.