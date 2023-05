"Nós entendemos que é importante a existência de paz": Vladimir Putin discursa no Dia da Vitória

O presidente russo, Vladimir Putin, discursou esta terça-feira nas celebrações do Dia da Vitória, um dos feriados mais importantes do país. O presidente disse que "os povos da Rússia não têm sentimentos contra os povos nem do ocidente nem do oriente" e que pretendem "uma vida estável"."Nós entendemos que é importante a existência de paz para o densevolvimento livre de todos os países", diz Vladimir Putin, que acrescenta que "as elites ocidentais continuam a virar as pessoas, destroem os valores familiares que são próprios da humanidade". "A memória dos verdadeiros heróis está a ser apagada", atira.

"Não há nada mais forte que o nosso amor pela pátria", diz o presidente."Contra a nossa Rússia foi desencadeada, outra vez, uma autêntica guerra. Mas, nós resistiremos ao terrorismo internacional e também defenderemos os habitantes do Donbass [território anexado na Ucrânia] assim como vamos garantir a nossa segurança", disse Putin no discurso perante as tropas em parada na Praça Vermelha, em Moscovo.O Dia da Vitória assinala o dia em que a Alemanha nazi se rendeu às forças soviéticas, na II Guerra Mundial.O desfile militar russo do Dia da Vitória já começou na Praça Vermelha, em Moscovo, na presença do Presidente da Rússia e de vários líderes de repúblicas ex-soviéticas, sob fortes medidas de segurança.