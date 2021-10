Nova greve climática leva estudantes a sair hoje à rua

Movimento ambientalista convocou cerca de 1500 ações em vários pontos do mundo, incluindo protestos em nove localidades portuguesas.

O movimento ambientalista 'Fridays for Future' convocou para esta sexta-feira mais uma nova greve climática estudantil com cerca de 1500 ações em vários pontos do mundo, incluindo protestos em nove localidades portuguesas.

Com o objetivo de pressionar os decisores políticos a agir face às alterações climáticas, estudantes de todo o mundo voltam a fazer greve às aulas, num movimento que começou em 2018 com a jovem ativista sueca Greta Thunberg.

Em Portugal, estão marcadas ações para Alcácer do Sal, Algarve, Braga, Caldas da Rainha, Guimarães, Lisboa, Leiria, Porto e Santarém.