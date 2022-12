Nova vida para casal de idosos sem-abrigo apoiados por Marcelo

Maria José e José Alberto viveram nas ruas, em Lisboa.

Maria José Gabriel, de 77 anos, e José Alberto Alves, de 72, que entre agosto e novembro viveram nas ruas em Lisboa após serem despejados da casa onde viviam, chegaram esta quinta-feira a Verdelhos, no concelho da Covilhã, depois de terem tido alta do Hospital Júlio de Matos, onde estavam internados há duas semanas.