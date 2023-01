Novas denúncias sobre suspeitas de corrupção na Câmara de Lisboa envolvem dois ministros

Queixas de Joaquim Morão visam Fernando Medina e Duarte Cordeiro.

Uma nova denúncia contra Joaquim Morão, constituído arguido no processo que levou a Polícia Judiciária à Câmara de Lisboa, dá conta de que o ex-autarca de Idanha - e conhecido militante do PS - usava a avença que lhe tinha sido atribuída pela autarquia de Medina para angariar dinheiro para o Partido Socialista.Leia a notícia do Correio da Manhã