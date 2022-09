Novas imagens mostram momento de agressões junto a bar em São Mamede de Infesta

Vítima e agressor, alegadamente de dois bairros diferentes, ter-se-ão desentendido por causa de uma mochila, ainda dentro do estabelecimento.

Um jovem com cerca de 20 anos ficou gravemente ferido, na madrugada deste sábado, ao ser agredido, por um homem da mesma idade, com um ferro na cabeça. Tudo aconteceu à porta do bar Espaço Bar, em São Mamede de Infesta, Matosinhos, cerca da 01h00.





Os dois, alegadamente de dois bairros diferentes, ter-se-ão desentendido por causa de uma mochila, ainda dentro do estabelecimento. Saíram e, já cá fora, um deles foi ao carro buscar um ferro - ao que oapurou de grandes dimensões - e agrediu o rival na cabeça.

“Foi uma agressão muito violenta. O indivíduo com o ferro na mão batia em tudo e todos. Ninguém o conseguia agarrar”, disse Abel Vasconcelos, comerciante na rua, lembrando que a vítima “estava a esvair-se em sangue, prostrada no chão”.





O agressor terá fugido de carro antes da chegada de socorro. A vítima foi assistida pelo INEM e hospitalizada com um traumatismo craniano e vários ferimentos no rosto e numa orelha. A PSP investiga.