Certificado digital deixa de ser obrigatório e isolamento para contactos de risco termina

O Conselho de Ministros anunciou esta quinta-feira novas medidas de alívio da Covid-19.Depois da reunião no Infarmed, o Governo decidiu levantar uma série de restrições.A apresentação do certificado digital da Covid-19 deixa de ser obrigatória, exceto nas fronteiras; omedidas deverão manter-se até à descida do número de mortos e de internados em unidades de cuidados intensivos.