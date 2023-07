Nove anos de cadeia para holandês apanhado com 144 quilos de cocaína no carro em Portimão

Dois cúmplices portugueses apanharam penas de sete anos de prisão.

Yonas Mehari, um holandês apanhado pela Polícia Judiciária em maio de 2021 com 144 quilos de cocaína no carro, foi condenado pelo Tribunal de Portimão a nove anos de cadeia. Dois cúmplices portugueses detidos no âmbito do mesmo inquérito apanharam penas de sete anos de prisão.