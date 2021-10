Nove casos da subvariante Delta da Covid-19 identificados em Portugal

Mutação tem suscitado preocupação junto da comunidade científica internacional.

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge

Portugal já registou os primeiros casos da subvariante Delta da Covid-19.Entre 24 de agosto e 4 de Outubro foram detetados 9 casos desta subvariante (linhagem AY.4.2.), de acordo com o mais recente relatório doEsta mutação tem suscitado preocupação junto da comunidade científica internacional devido à frequência de tendência crescente nas últimas semanas no Reino Unido.Vários países da Europa detetaram já casos da nova subvariante, entre eles Israel Reino Unido também está alerta com o aumento dos novos casos da doença nos últimos dias. Com o aproximar do inverno, os profissionais de saúde apelaram ao governo britânico para que introduzisse o 'plano B' de forma a evitar uma crise com novos casos da pandemia e consequente sobrecarga do serviço nacional de saúde.