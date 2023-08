Nove corpos encontrados após incêndio num lar para pessoas com deficiência em França

11 pessoas tinham sido dadas como desaparecidas.

Nove corpos foram encontrados pelas autoridades francesas após 11 pessoas terem sido dadas como desaparecidas num incêndio, esta quarta-feira, num lar para pessoas com deficiência, em Wintzenheim, França. As chamas obrigaram à evacuação da casa de repouso, havendo ainda registo de dois utentes que precisaram de receber assistência médica. Os desaparecidos eram um supervisor e 10 adultos com deficiências cognitivas ligeiras que estavam de férias nesta casa.O secretário-geral do departamento do Alto Reno, Christophe Marot, referiu que os desaparecidos estarão mortos. "Infelizmente, não há muitas dúvidas: Todas estas pessoas estavam presentes na casa e não conseguiram sair", explicou.Segundo BFMTV, nove corpos já foram encontrados pelas autoridades."Apesar da intervenção rápida e corajosa dos bombeiros, que eu louvo, há várias vítimas. A operação continua", escreveu no Twitter o ministro do Interior e do Ultramar francês, Gerard Darmanin.O alerta foi dado por volta das 6h30 da manhã (5h30 em Portugal). Mais de 70 bombeiros estão no local a combater o fogo, que já se encontra controlado.Segundo a BFMTV, foram retiradas 17 pessoas do edifício, sendo que uma delas precisou de ser levada para o hospital e outra de receber assistência no local por estar em estado de choque.