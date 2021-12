Nove famílias em risco de despejo no Bairro Padre Cruz em Lisboa

É de lágrimas nos olhos que Carla Pires, de 46 anos, conta a sua história. O marido morreu e a sogra meteu-a na rua, com quatro filhos para criar.Desempregada e sem sítio para dormir, soube que o Bairro Padre Cruz, em Lisboa, tinha casas vazias. “Nem pensei duas vezes. Mas se tivesse dinheiro para pagar uma renda, não vivia aqui, com medo que me pusessem na rua”, revela.

A Gebalis, gestora do bairro, notificou nove famílias para desocuparem as casas à luz de “um crime de usurpação de coisa imóvel”. Caso não o façam, a Gebalis avisa que “a polícia municipal executará a desocupação de forma coerciva, transferindo os bens para depósito municipal”.