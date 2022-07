Nove feridos em colisão no IP8 em Ferreira do Alentejo

Duas vítimas ficaram em estado grave.

Nove pessoas ficaram feridas, duas com gravidade, na sequência de uma colisão, em Ferreira do Alentejo, entre dois veículos ligeiros, um deles de mercadorias, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja.

A colisão, que ocorreu por volta das 6h00, no IP8, na localidade de Beringel, distrito de Beja.

Os feridos foram transportados para o hospital de Beja, adiantou a fonte.