Nove funcionários detidos após incêndio em casamento que matou 114 pessoas no Iraque

Trabalhadores foram presos por não terem tomado as medidas de segurança necessárias.

Incêndio deflagra em salão de casamento no Iraque

Nove funcionários do salão de festas onde deflagrou um incêndio durante um casamento no Iraque foram detidos, esta quarta-feira, por não terem tomado as medidas de segurança necessárias durante o evento. O fogo fez 114 mortos e mais de 200 feridos, muitos dos quais graves. Foram declarados três dias de luto nacional devido à tragédia.Segundo o The Messenger, que cita o porta-voz do ministério do Interior iraquiano, as chamas foram causadas pela "falta de medidas de saúde e segurança, pelos materiais inflamáveis utilizados no edifício e, aparentemente, por fogo de artifício de interior".O incêndio deflagrou na noite desta terça-feira no distrito de Hamdaniya, na província iraquiana de Nínive, uma zona predominantemente cristã nos arredores de Mossul. O salão de festas onde decorria o casamento ficou reduzido a escombros.Circulam vídeos nas redes sociais do momento em que as chamas sobem as paredes da sala e chegam ao teto. O caos instalou-se e, quando todos tentavam fugir, algumas pessoas chegaram a ser esmagadas por outras.