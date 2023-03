Nove militares mortos em colisão de helicópteros durante missão de treino no Kentucky

Autoridades tentam apurar as causas do acidente.

Nove militares morreram na sequência da colisão de dois helicópteros do exército dos EUA durante uma missão de treino no estado do Kentucky na noite de quarta-feira. Um dos helicópetros tinha cinco militares e o outro quatro.A notícia foi avançada pelo jornal norte-americano The Washington Post. O alerta para o acidente foi dado cerca das 22h00 locais (3h00 em Portugal).As autoridades tentam apurar as causas do acidente.Em atualização