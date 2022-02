Treze mortos confirmados na Europa devido à Tempestade Eunice

Já é considerada a pior tempestade em dos últimos 32 anos em Inglaterra.

Pelo menos 13 pessoas morreram na sequência da tempestade Eunice, que está a afetar a Europa, com particular incidência no Reino Unido. Os ventos fortes já causaram a queda de várias árvores e a destruição de casas e de outras infraestruturas.Polónia e na Alemanha registaram duas vítimas mortais, Holanda registou quatro, Inglaterra três e Bélgica e Irlanda uma.As autoridades britânicas declararam "alerta vermelho" em várias zonas de Inglaterra. Foram registadas rajadas de vento na ordem dos 196 km/hora, o que faz com que esta tempestade seja considerada a pior dos últimos 32 anos.Pelo menos 80 voos foram cancelados esta sexta-feira nos aeroportos de Heathrow e Gatwick, em Londres, devido à intempérie, segundo avançou a empresa de dados de aviação FlightStats.Um avião da TAP chegou mesmo a falhar a aterragem esta sexta-feira de manhã no aeroporto de Heathrow devido aos fortes ventos que se faziam sentir.