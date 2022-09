Nove mortos e vinte feridos em tiroteio numa escola na Rússia

Entre os mortos estão cinco crianças, dois professores e os dois seguranças.

Um homem entrou a disparar esta segunda-feira na escola número 88 na rua Pushkinskaya, Izhevsk, Rússia. Nove pessoas morreram e vinte ficaram feridas, de acordo com informações avançadas pela Reuters. O atirador suicidou-se.



Segundo relatórios preliminares, citados pelo Enews112, um homem não identificado com um fato preto terá atirado a matar em dois seguranças do estabelecimento, entrou na escola e começou a disparar contra as crianças.



Após cometer suicídio, as autoridades concluiram que entre os mortos estão cinco crianças, dois professores e os dois seguranças.

A diretora da escola conseguiu esconder-se com um adolescente ferido numa sala de aula e trancou-se lá dentro.



Relacionadas Professora tentou trancar porta por onde entrou o atirador do massacre no Texas Massacre no Texas: Atirador trocou tiros com polícia, barricou a porta e começou a disparar contra crianças Ataque russo em Irpin mata crianças em fuga ao horror da guerra Num comunicado na aplicação de mensagens Telegram, o governador Alexander Brechalov da região da Udmúrtia, da qual Izhevsk é a capital, disse que chegou à escola e que os serviços de segurança e a equipas de socorro estavam no local.



A polícia teve de retirar os estudantes e professores durante o tiroteio.



A notícia segue-se à informação de que um comandante russo em Ust-Ilimsk, Rússia, foi baleado num centro de recrutamento militar esta segunda-feira.