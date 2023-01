Novo 'Avatar' perde para 'Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo' prémio de Melhor Filme de 2022

Foi a primeira derrota de James Cameron. ‘Avatar: O Caminho da Água’ perdeu para outra obra de fantasia – ‘Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo’, com que os realizadores Dan Kwan e Daniel Scheinert arrebataram, no domingo à noite, em Los Angeles (EUA), o Prémio da Crítica para Melhor Filme de 2022.Saiba mais no site do Correio da Manhã