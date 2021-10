Novo Banco arresta bens pessoais de Luís Filipe Vieira para cobrar dívida de 7,5 milhões de euros

Tribunal cível de Lisboa decretou arresto das ações da Benfica SAD e da moradia da família do ex-presidente do Benfica.

O Novo Banco (NB) arrestou os bens pessoais de Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, para garantir o pagamento de uma dívida da Promovalor, empresa de Vieira, no valor de mais de 7,5 milhões de euros. Na sequência de uma providência cautelar do NB, o tribunal cível de Lisboa decretou o arresto de dois ativos de Vieira: as ações da Benfica SAD e a moradia da família na margem sul do Tejo. Vieira vai deduzir oposição ao arresto do NB, o que poderá fazer até 2 de novembro próximo.