Novo Banco dá prémio de 1,6 milhões de euros a equipa de António Ramalho

Distribuição do prémio só será feita depois de Bruxelas dar ‘luz verde’ ao plano de reestruturação.

Pelo segundo ano consecutivo a Lone Star, dona do Novo Banco, decidiu atribuir prémios à gestão liderada por António Ramalho. Depois de, relativamente ao ano de 2020, período em que o banco teve um prejuízo de 1,3 mil milhões, os acionistas terem deliberado atribuir um prémio de 1,8 milhões à administração, agora face ao ano de 2021 (com o banco a atingir lucros de 185 milhões), o bónus decidido é de 1,6 milhões a repartir pelos seis membros do Conselho de Administração Executivo.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.