Novo filme da Pixar 'Lightyear' banido em 14 países por mostrar beijo entre pessoas do mesmo sexo

O novo filme da Disney-Pixar 'Lightyear' acaba de ser banido de 14 países por mostrar beijo entre duas pessoas do mesmo sexo. Segundo o

, esta segunda-feira, a empresa foi notificada que o filme não poderia ser exibido nos Emirados Árabes Unidos "devido à violação das leis dos media impostas no país". A estreia estava marcada para dia 16 deste mês.Os Emirados Árabes Unidos são um dos países onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é permitido. Assim como neste país, outros 13 situados no Médio Oriente e Ásia decidiram impedir a estreia do 'Lightyear' - um filme de animação infantil. Deste conjunto de países fazem parte a Arábia Saudita,k Líbano, Kuwait, Egipto, Indonésia e Malásia.

Segundo o South China Morning Post, é também pouco provável que a exibição do filme seja autorizada na China. A empresa explicou ao jornal que já estava à espera desta decisão uma vez que se recusou a excluir alguns excertos do filme. O pedido tinha surgido da parte do governo chinês.O filme que tem como personagem principal Buzz Lightyear - uma personagem de Toy Story - inclui um breve beijo entre a melhor amiga de Buzz e a namorada.Durante a estreia do filme em Londres, Chris Evans - que dá voz a Buzz - disse que as objeções ao beijo entre as duas personagens femininas eram "frustantes".Já no início deste ano o filme da Disney 'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' tinha sido banido de vários países devido à presença de conteúdo LGBT+.