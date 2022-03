Novo Governo tem 17 ministros e 38 secretários de Estado, menos 20% do que no anterior Executivo

António Costa cria Ministério dos Assuntos Parlamentares e Ministério do Mar é transferido para o ministro da Economia.

O novo Governo terá 17 ministros e 38 secretários de Estado, menos 20% de governantes do que no Executivo anterior.





António Costa informa que decidiu avançar igualmente com a concentração de ministérios num só espaço físico. O primeiro-ministro decidiu ainda criar na orgânica do XXIII Governo Constitucional o cargo de ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, e extinguiu o Ministério do Mar que passa para a dependência do ministro da Economia.

Estas mudanças constam do comunicado emitido pelo gabinete do primeiro-ministro sobre a orgânica do XXIII Governo Constitucional, que já foi apresentada na terça-feira pelo primeiro-ministro ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



De acordo com o comunicado, o futuro ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares terá dois secretários de Estado: Igualdade e Migrações, Juventude e do Desporto.