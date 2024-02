Novo jogo adiado por falta de polícias. Leixões-Nacional não se realiza

Adiamento foi sugerido pela PSP, por não estarem reunidas condições de segurança.

O jogo entre Leixões e Nacional, no Estádio do Mar, em Matosinhos, foi adiado por falta de policiamento.A partida da 20.ª jornada da segunda liga estava marcado para as 11h00 deste domingo.O cancelamento, sabe o, foi recomendado à Liga Portuguesa de Futebol Profissional pela Polícia de Segurança Pública.O mesmo motivo, no sábado, levou ao adiamento do jogo entre Famalicão e Sporting . Os adeptos, reunidos nas imediações do Estádio Municipal 22 de Junho, em Famalicão, envolveram-se em confrontos, dos quais resultaram seis feridos O Diretor da PSP anunciou este domingo que determinou "uma célere averiguação" ao sucedido . José Barros Correia apelou aos polícias para manterem "o sentido de missão à causa pública".Os "Heróis do Mar" recebiam este encontro com expectativa de somar pontos para sair da cauda da tabela. O Leixões está em 17.º e penúltimo lugar da segunda liga.No sentido oposto, os madeirenses disputavam o encontro com expectativa de empatar pontualmente com o AVS (2.º), que perdeu o último encontro.O Nacional está em 3.º lugar, que garante vaga no "play-off" de acesso à I Liga.