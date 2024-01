'Novo Nostradamus' prevê morte de Putin, regresso de Trump à presidência dos EUA e a gravidez de Taylor Swift

Craig Hamilton-Parker, um vidente apelidado de 'novo Nostradamus', deu a conhecer as previsões para o ano de 2024, segundo relatou o jornal britânico Metro.Nostradamus continua a ser o astrólogo mais famoso do mundo , quase 500 anos após a morte. Os poemas que escreveu em 1555, no livro 'Les Propheties' (tradução: As profecias), têm antecipado alguns dos acontecimentos mais marcantes da História, como o desastre nuclear de Hiroshima e Nagasaki, o ataque de 11 de setembro, a ascensão de Adolf Hitler, o assassinato de John F. Kennedy e, mais recentemente, o surgimento da Covid-19.

O vidente Craig Hamilton-Parker, de 69 anos, seguiu-lhe as pisadas e trabalha como médium espiritual, juntamente com a esposa. Em anos anteriores, antecipou corretamente o surgimento da pandemia global de Covid-19, o Brexit, a eleição de Donald Trump e a morte da rainha de Inglaterra Isabel II.Para 2024, o 'novo Nostradamus' prevê uma vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, bem como a morte do presidente russo Vladimir Putin e do Papa Francisco. A morte do Sumo Pontífice é de resto uma das previsões imputadas ao verdadeiro Nostradamus e agora corroborada por Craig Hamilton-Parker."Vi fumo branco a sair do Vaticano numa visão e isso acontecerá por volta de novembro", detalhou. Já a "morte iminente" de Vladimir Putin "pode ser o ponto de viragem da guerra e terminar com o conflito", na ótica do vidente.Quanto ao mundo das celebridades, o 'novo Nostradamus' acredita que Taylor Swift "vai engravidar a seguir à digressão". A previsão surge na sequência do romance da cantora norte-americana com o bicampeão da NFL Travis Kelce. Em outubro, o atleta comprou uma nova mansão em Kansas City, para a qual a artista se prepara para mudar O casal passou as festas de Natal e fim de ano em conjunto, com a presença das respetivas famílias. A seguir à gravidez, Taylor Swift "vai assentar por alguns anos após o recente sucesso e a digressão movimentada", adiantou Craig Hamilton-Parker.A cantora atua nos dias 24 e 25 de maio de 2024 no Estádio da Luz, em Lisboa.