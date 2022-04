Novo presidente do V. Guimãres com cartão de associado do FC Porto

Fotos circulam nas redes sociais. Cartão de associado emitido há 14 anos.

O presidente do V. Guimarães, António Miguel Cardoso, está no epicentro de uma polémica entre os adeptos do clube, nas redes sociais, depois de ter sido publicado que é sócio do FC Porto há 14 anos, estando mesmo a circular fotos do cartão de associado, em vésperas do jogo entre as duas equipas (domingo, 18h00).