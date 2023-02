Novo 'salário' de Sócrates sem investigação

Caixa comunicou ao Ministério Público transferências suspeitas para a conta do antigo primeiro-ministro, a partir de 2020.

A CGD mantém José Sócrates como um cliente de risco: no âmbito da lei do combate ao branqueamento de capitais, a Caixa comunicou ao Ministério Público (MP) transferências recebidas pelo antigo primeiro-ministro, a partir de 2020, na sua conta bancária, de 12 500 euros por mês, que considerou serem suspeitas devido ao seu perfil de risco enquanto antiga Pessoa Politicamente Exposta (PEP). Esta sexta-feira, em resposta a questões do CM, a Procuradoria-Geral da República afirmou: “O MP do DCIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal] recebeu uma comunicação de operação bancária nos termos da Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais. Não permitindo os elementos disponíveis formular uma suspeita concreta de crime, não foi instaurado inquérito.”