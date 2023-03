Novo Star Wars vai ser gravado na Madeira

A ilha da Madeira vai servir de cenário para uma nova produção da saga ‘Star Wars’ e a equipa que vai gravar já está a começar a instalar-se no arquipélago. Esta quinta-feira, o ‘Jornal da Madeira’ dava mesmo conta da chegada de 40 contentores e várias viaturas à ilha.





Por saber está ainda se em causa estão as gravações de um novo filme ou de uma das séries (há seis) em torno do universo Star Wars. O site ‘Bespinbulletin’, por exemplo, que se dedica a revelar notícias relacionadas com a história criada por George Lucas, em 1977, garante que se trata da série ‘The Acolyte’, que faz parte precisamente da franquia ‘Star Wars’.

