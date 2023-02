"Num dia especial, para um atleta especial, um presente especial": Sporting lança Box Cristiano Ronaldo

Num dia especial, para um atleta especial, um presente especial: eis a Box Cristiano Ronaldo", pode ler-se na mensagem na rede social Instagram.

A edição limitada e homenagem ao craque português conta com a réplica da camisola do jogo de estreia de CR7 no clube e, também, um livro inédito que relata os sete anos de formação no Sporting.Além do anúncio, o clube felicitou ainda Cristiano por mais um ano de vida: "Parabéns ao melhor jogador português de sempre".