Número de mortos em incêndios florestais sobe para 51

Governo chileno descreve os incêndios como a maior tragédia no país em 14 anos.

O Governo do Chile descreveu no sábado os vários incêndios florestais que atingem o país como a maior tragédia em 14 anos, numa altura em que o número de mortos subiu para 51.

"Depois do sismo de 2010, os incêndios florestais em Valparaíso serão a situação de emergência que mais vítimas gerou no Chile nos últimos tempos", disse a ministra do Interior, numa conferência de imprensa.

Carolina Tohá referia-se ao sismo de magnitude 8.8 na escala de Richter que atingiu o Chile em 27 de fevereiro de 2010 e causou a morte de 525 pessoas e milhares de feridos, provocando ainda um tsunami que chegou a atingir a costa do Japão.