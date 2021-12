Número recorde de testes à Covid-19 em dois dias: foram mais de 620 mil

Maior número de testagens foi atingido no dia 23 de dezembro, quinta-feira.

Portugal voltou a bater recordes no que diz respeito à testagem da Covid-19: nos dias 23 e 24 foram feitos mais de 620 mil testes PCR e rápidos de antigénio.O recorde diário foi batido a 23 de dezembro, quinta-feira, dia em que foram realizados 360 mil testes. No dia seguinte, o número de de testagens foi de 260 mil. O balanço é do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutro Ricardo Jorge."Entre 1 e 24 de dezembro efetuaram-se mais de 3,7 milhões de testes de diagnóstico à COVID-19, com uma média diária de cerca de 155 mil testes, dos quais mais de 1,1 milhões foram TAAN/PCR e perto de 2,6 milhões foram TRAg de uso profissional. Neste que é já o mês com mais testes realizados desde o início da pandemia, Portugal registou números de testagem diária superiores a 100 mil testes em 19 dos 24 dias já contabilizados, tendoem quatro desses dias superado a fasquia dos 200 mil testes diários", sublinha comunicado do Instituto Nacional de Saúde Doutro Ricardo Jorge.