Nuvem de dióxido de enxofre tóxico com origem na erupção em La Palma chega à Península Ibérica

Especialistas do sistema europeu de observação da Terra Copérnico estimam que a nuvem de gases tóxicos atinja esta sexta-feira grande parte da costa mediterrânica de Espanha, França, Itália, Argélia e Líbia, bem como a totalidade de Marrocos e Tunísia. O dióxido de enxofre é um gás tóxico e prejudicial tanto para a saúde humana como para o meio ambiente. No entanto, o facto de os gases estarem concentrados a mais de três mil metros de altitude, acima das nuvens, torna improvável que entre em contacto com estas e provoque chuva ácida.

Esta quinta-feira, uma das frentes da lava deteve-se, enquanto outra avançava a quatro metros por hora em direção ao mar. A torrente da lava já destruiu cerca de 400 casas e arrasou cerca de 166 hectares, obrigando à retirada de mais de 6 mil pessoas.