“O fumo era imenso. Só se ouviam gritos”: Incêndio na Mouraria deixa famílias sem nada

Chamas no coração da capital provocaram dois mortos, 14 feridos e desalojaram 21 pessoas. Na casa onde começou o fogo vivem 16 imigrantes.

“Onde é que vamos agora?”, esta é a pergunta que assombra um dos imigrantes, originário do Bangladesh, que ficaram desalojados na sequência do incêndio que deflagrou, sábado à noite, num prédio na Mouraria, em Lisboa, e que provocou a morte a duas pessoas. “O fumo era tanto, que tivemos de fugir. Só se ouviam gritos”, disse este domingo, poucos minutos depois de ter alta. Ainda com as roupas do hospital, homem, mulher e filha, de 9 anos, olhavam desolados para o prédio que ficou inabitável.