"O homem do ano para os EUA": Biden dá as boas-vindas a Zelensky na Casa Branca

Trata-se da primeira viagem de Zelensky ao estrangeiro desde o início da guerra na Ucrânia.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou à Casa Branca, em Washington, pelas 14h00 desta quarta-feira (19h00, em Lisboa), para se reunir com o seu homólogo norte-americano, Joe Biden.

À entrada da Casa Branca, Zelensky foi recebido, com guarda de honra, pelo próprio chefe de Estado norte-americano e pela primeira-dama Jill Biden, tendo tirado uma fotografia protocolar com o casal presidencial.





Os dois líderes dos países conversaram e Biden aproveitou o momento para agradecer a presença de Zelensky e dizer-lhe que "é o homem do ano para os EUA", em referência à revista Time, na qual o presidente russo foi considerado "Man of the year" ("Homem do ano").

O avião que transportou o Presidente ucraniano para os Estados Unidos aterrou esta quarta-feira numa base aérea perto de Washington, capital norte-americana, onde irá mais tarde proferir um discurso no Congresso.

Zelensky vai tentar, nos Estados Unidos, "enviar uma mensagem desafiante aos invasores russos", afirmou um alto funcionário da Administração Biden.

Na conta pessoal da rede social Twitter, o Presidente ucraniano disse, antes de iniciar da partida para Washington, que a sua primeira viagem conhecida para fora da Ucrânia desde o início da guerra, em fevereiro, destina-se a "fortalecer a resiliência e as capacidades de defesa" de Kiev e a discutir a cooperação com os Estados Unidos.