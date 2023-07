"O mendigo mais rico do mundo": Homem torna-se milionário a pedir esmolas na Índia

Apesar da riqueza, Bharat Jain diz que não pretende abandonar a mendicidade.

Bharat Jain enriqueceu a pedir esmolas nas ruas de Bombaim, na Índia. De acordo com o The New York Post, o homem já acumulou cerca de 7,5 milhões de euros e é proprietário de um apartamento de luxo e de duas lojas. É hoje conhecido como o "mendigo mais rico do mundo".A história de Bharat Jain já é há muito conhecida na Índia. Por ser analfabeto, decidiu tornar-se pedinte quando viu que não tinha oportunidades de trabalho. Passa, atualmente, entre dez a 12 horas por dia perto da estação de comboios Chhatrapati Shivaji Terminus e do campo desportivo Azad Maidan, locais considerados privilegiados para a mendicidade.Segundo o El Pais, o homem tem aproveitado o dinheiro que vai ganhando para investir na educação dos filhos e noutras propriedades.Embora a riqueza construída, Bharat não pretende deixar as ruas. Diz que a mendicidade não é fácil, mas que não se vê a fazer outra coisa e que por isso nunca pensou em desistir daquela atividade.