"O momento de agir é agora": Jason Momoa em Portugal deixa apelo sobre oceanos

Estrela de "Aquaman" está em Lisboa no âmbito da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas.

Jason Momoa está em Portugal para participar na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas que decorre de 27 de julho a 1 de julho em Lisboa.



A estrela de "Aquaman" deixou um apelo à proteção dos oceanos, que será repetido no arranque oficial do evento já esta segunda-feira.





"O momento de agir é agora. Os nossos oceanos têm problemas", afirmou Momoa num evento direcionado aos jovens na praia de Carcavelos.

O ator defendeu também que a Humanidade tem o compromisso de "proteger os oceanos, que é onde a água começa e termina a sua viagem".

Jason Momoa marcou presença no evento na véspera do início da conferência que irá contar com 150 países e mais de 20 chefes de Estado.