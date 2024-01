“Ó pá, que morra toda a gente”: Laboratório de Trás-os-Montes ignora bactérias perigosas na água

Aldrabar, martelar, fazer ‘perlimpimpim’. Os adjetivos são vários e o seu uso não deixa de ser assustador. A forma como o Laboratório de Trás-os-Montes ‘martelava’, na sua própria linguagem, o resultado das águas de consumo e residuais pôs em risco, durante anos, a saúde pública, não apenas da região transmontana, mas de muitas outras zonas do País.Saiba mais no site do Correio da Manhã